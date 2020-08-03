В Орле стартовала благотворительная акция «Дорога в школу» Администрация города Орла приглашает учреждения всех форм собственности, а также неравнодушных горожан помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу.





Особое внимание необходимо детям из малоимущих семей, детям-инвалидам, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Портфели, пеналы, тетради, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, фломастеры, карандаши, ручки, краски, кисти, пластилин, клей, ножницы и другие письменные принадлежности можно приносить по адресу: ул. Ленина, д. 23, каб. №2 . Телефон для справок: 76-17-41. Акция «Дорога в школу» продлится до 31 августа.





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



