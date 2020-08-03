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Орловское областное правительство обсудило этапы внедрения системы цифровой маркировки товаров

С 1 октября производители духов и туалетной воды не смогут продавать товары, немаркированные в соответствии с новой системой цифровой маркировки товаров. Следом наступит очередь фотоаппаратов и фотовспышек, затем шин и покрышек, а с января 2021 года из оборота будут изыматься немаркированные товары лёгкой промышленности и молочная продукция.


Этапы внедрения системы цифровой маркировки в нашем регионе сегодня обсуждались на заседании областного правительства. В соответствии с нею новые стандарты уже коснулись лекарств, обуви и табака. В случае несоблюдения требований об обязательной маркировке продукции организации могут понести не только административную, но и уголовную ответственность. Как отметил руководитель департамента промышленности Геннадий Парахин, в пробном формате орловские товаропроизводители уже начали маркировать собственную продукцию по новым стандартам.                  
 
Так, с 1 июля 2019 года уже ведется маркировка готовой молочной продукции, а с 1 апреля этого года - упакованной воды. С 1 сентября 2019 года прошел пилотный проект по маркировке кресел-колясок, а в период с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года - пилотный проект по маркировке и прослеживанию велосипедов и велосипедных рам.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это один из наиболее эффективных инструментов противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Неоднократно мы на наших профильных комиссиях рассматривали этот вопрос. Здесь, помимо противопоставления нелегальной продукции, это и вопрос повышения собираемости налогов, таможенных платежей и улучшения налоговой дисциплины, в целом - повышения эффективности государственного контроля защиты граждан от опасных подделок».



Антон Киселёв
3 августа 2020 года
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