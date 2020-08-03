Ограничительные мероприятия в Орловской области продлены до конца августа

Глава региона Андрей Клычков внес изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии с новой редакцией указа, комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, продлен до 31 августа 2020 года включительно.

По-прежнему приостановлено проведение массовых мероприятий.



При этом разрешено проведение на свежем воздухе конгрессов, семинаров, выставок и других мероприятий, осуществляемых в установленной сфере деятельности органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органами местного самоуправления, а также государственными и муниципальными учреждениями Орловской области по поручению органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного самоуправления, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Граждане обязаны использовать при входе и нахождении в общественном транспорте, легковом такси, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски, респираторы или иные средства защиты, а также соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. Также гражданам рекомендуется использовать перчатки в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях, сообщает информационный портал Орловской области.