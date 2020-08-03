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В Орловской области работающим пенсионерам определили периоды соблюдения самоизоляции

Режим повышенной готовности продлен в регионе до 31 августа.


Губернатор Андрей Клычков подписал указ № 353 от 31 июля 2020 года, который вносит изменения в указ Губернатора Орловской области от 29 июня 2020 года № 294 «О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше».

Согласно подписанному документу, для граждан в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определены следующие периоды соблюдения самоизоляции:
 
  • с 1 августа по 9 августа 2020 года;
  • с 10 августа по 23 августа 2020 года;
  • с 24 августа по 31 августа 2020 года.
Как отмечает информационный портал Орловской области, действие указа не распространяется на граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.



Орловское Информбюро
3 августа 2020 года
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