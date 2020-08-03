В Орловской области стобалльниками стали 95 выпускников По результатам основного периода проведения единого ЕГЭ насчитывается 110 стобалльных результатов.





15 участников экзаменационной кампании получили по два стобалльных результата. Из них: 56 – по русскому языку; 23 - по химии; 15 – по литературе; 4 – по информатике; 4 – по истории; 4 – по обществознанию; 1 – по математике профильного уровня; 1 – по физике; 1 – по биологии; 1 – по английскому языку. Сегодня на заседании регионального правительства губернатор области Андрей Клычков поблагодарил работников сферы образования региона за большую работу по организации проведения государственной итоговой аттестации в условиях пандемии коронавируса, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



