В Орле проходит церемония открытия моста Дружбы Движение по прилегающим улицам ограничено.





Мост закрыли на реконструкцию в конце августа 2018 года. Этому предшествовала экспертиза, подтвердившая аварийное состояние различных частей конструкции переправы. За время реконструкции сменилось два подрядчика. Мост стал шире на 2,5 метра. По утверждениям подрядчика, на ремонтные работы действует гарантия сроком на 8 лет.





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



