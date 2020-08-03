Орловская и Курская области отправили на экспорт более 370 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

Основной объем экспортируемой подкарантинной продукции (86 %) составили зерновые и масличные культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник.

Как сообщает территориальное Управление Россельхознадзора, с начала 2020 года отгружено на экспорт 371,7 тыс. тонн подкарантинной продукции (Орёл – 123,6 тыс. тонн, Курск - 248,1 тыс. тонн), что на 20 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Оформлено 11720 фитосанитарных сертификатов.

Основными странами-импортерами стали Беларусь, на долю которой пришлось 62% всего экспорта, и Латвия – 28 %.

Основной объем экспортируемой подкарантинной продукции (86 %) составили зерновые и масличные культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник. Экспорт продуктов переработки зерна (крупы, хлопья, мука, лузга, солод) составил 14 % от всего вывезенного объема.