Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Сегодня в Орле начались митинги памяти, посвященные 77-ой годовщине освобождения города.





- Уроки истории - на местности. Поисковики провели лекцию на территории Кривцовского мемориала.





- Военные технологии - на службе у детей. В Орле презентовали первый мобильный «Кванториум», для которого нет бездорожья.





- Сегодня открывается движение по мосту Дружбы в Орле.