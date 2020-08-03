Карта распространения COVID-19 в Орловской области

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Карта распространения COVID-19 в Орловской областиСреди соседей региона по заболеваемости лидирует Тульская область. Там 8411 заболевших, выявленных с начала наблюдений.
Общее число больных в Орловской области составляет 1262 человек, выздоровели 4388 человек. 91 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2762 жителей Орла
- 670 – в Орловском районе,
- 588 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 183 – в Ливнах,
- 147 – в Болховском районе,
- по 124 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах,
- 121 – в Урицком районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- 88 − в Ливенском районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 77 – в Свердловском районе,
- 76 – в Кромском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 64 − в Покровском районе,
- 61 – в Шаблыкинском районе,
- 60 – в Малоархангельском районе,
- 58 – в Знаменском районе,
- 55 – в Глазуновском районе,
- 49 − в Должанском районе,
- 46 – в Залегощенском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
Что касается соседних с Орловской областью регионов, то по количеству заболевших лидирует Тульская область (8411), затем идут Брянская (7460), Калужская (7286), Курская (6294). Меньше всего заболевших коронавирусной инфекцией с начала наблюдений выявлено в Липецкой области (4594).
Орловское Информбюро
3 августа 2020 года