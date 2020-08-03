Карта распространения COVID-19 в Орловской области Среди соседей региона по заболеваемости лидирует Тульская область. Там 8411 заболевших, выявленных с начала наблюдений.





На сегодня в Орловской области выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией . По состоянию на 3 августа в регионе зарегистрирован 5741 случай заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составляет 1262 человек, выздоровели 4388 человек. 91 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2762 жителей Орла 670 – в Орловском районе,

588 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

183 – в Ливнах,

147 – в Болховском районе,

по 124 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах,

121 – в Урицком районе,

92 – в Хотынецком районе,

88 − в Ливенском районе,

80 – в Новосильском районе,

77 – в Свердловском районе,

76 – в Кромском районе,

72 – в Верховском районе,

64 − в Покровском районе,

61 – в Шаблыкинском районе,

60 – в Малоархангельском районе,

58 – в Знаменском районе,

55 – в Глазуновском районе,

49 − в Должанском районе,

46 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.



Что касается соседних с Орловской областью регионов, то по количеству заболевших лидирует Тульская область (8411), затем идут Брянская (7460), Калужская (7286), Курская (6294). Меньше всего заболевших коронавирусной инфекцией с начала наблюдений выявлено в Липецкой области (4594).





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



