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Карта распространения COVID-19 в Орловской области

Среди соседей региона по заболеваемости лидирует Тульская область. Там 8411 заболевших, выявленных с начала наблюдений.


На сегодня в Орловской области выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на 3 августа в регионе зарегистрирован 5741 случай заболевания коронавирусом.
 
Общее число больных в Орловской области составляет 1262 человек, выздоровели 4388 человек. 91 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2762 жителей Орла
  • 670 – в Орловском районе,
  • 588 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
  • 183 – в Ливнах,
  • 147 – в Болховском районе,
  • по 124 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах,
  • 121 – в Урицком районе,
  • 92 – в Хотынецком районе,
  • 88 − в  Ливенском районе,
  • 80 – в Новосильском районе, 
  • 77 – в Свердловском районе,
  • 76 – в Кромском районе,
  • 72 – в Верховском районе,
  • 64 − в Покровском районе,
  • 61 – в Шаблыкинском районе,
  • 60 – в Малоархангельском районе,
  • 58 – в Знаменском районе,
  • 55 – в Глазуновском районе,
  • 49 − в Должанском районе,
  • 46 – в Залегощенском районе,
  • 39 – в Колпнянском районе,
  • 37 – в Троснянском районе,
  • 26 – в Сосковском районе,
  • по 21 – в Корсаковском  и Краснозоренском районах.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.

Что касается соседних с Орловской областью регионов, то по количеству заболевших лидирует Тульская область (8411), затем идут Брянская (7460), Калужская (7286), Курская (6294). Меньше всего заболевших коронавирусной инфекцией с начала наблюдений выявлено в Липецкой области (4594).



Орловское Информбюро
3 августа 2020 года
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