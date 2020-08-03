Ливенские полицейские задержали с поличным распространительницу наркотиков Теперь женщине грозит до 20 лет тюрьмы.





Три дозы нарковещества стражи порядка нашли при аресте. Еще четыре свертка подозреваемая успела поместить в тайники-закладки. Но у нее дома полицейских ждали куда более внушительные находки. Илья Букин, сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Во время обыска в жилище подозреваемой обнаружили 11 свертков с веществом, предположительно наркотическим. Согласно проведенному исследованию, в доме злоумышленницы хранилось 278,11 граммов амфетамина. В дальнейшем данное вещество должно было поступить к розничным потребителям».





Иван Суверин

3 августа 2020 года



