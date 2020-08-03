В Орле маршрутка сбила пешехода Наезд произошел около часа дня на улице Комсомольской.





Как следует из видео, выложенного очевидцем в соцсетях, женщина-пешеход пыталась перейти дорогу в неустановленном месте, лавируя между движущимися автомобилями. Водитель маршрутки немедленно остановился и вызвал полицейских, а вот вторая участница ДТП место происшествия поспешно покинула, сообщили нам в Госавтоинспекции. Достоверных сведений о ее состоянии нет.





Иван Суверин

3 августа 2020 года



