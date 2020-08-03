В минувшую пятницу в Орле произошло два ДТП с участием несовершеннолетних

В минувшую пятницу в Орле произошло два ДТП с участием несовершеннолетних.

31 июля в 21 час водитель 1995г.р, управлял автомобилем ВАЗ 21150, следовал по ул. Часовая и в районе д.33 при повороте налево на прилегающую территорию, произошло столкновение с мотоциклом «Стелс» под управлением 14-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. После осмотра медиками отпущен.

Примерно в это же время 21-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по Наугорскому шоссе, и в районе д. 27 произошел наезд на 15-летнего пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован ДОКБ в отделение реанимации.

Сотрудники УГИБДД призывают родителей не ослаблять контроль над своими детьми, на постоянной основе напоминать им правила дорожной безопасности.