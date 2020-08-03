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В Орле открылась частная художественная галерея

Пока она работает в техническом режиме.


Это первый подобный объект в нашем городе – два зала, способные вместить около 30 работ, специальным образом установленное освещение, кондиционированный воздух и картины! У этой галереи пока нет имени, зато есть собственное лицо, богатые запасники и более чем 15-летняя история. 
 
Расположен культурный объект тоже необычно – на улице Колхозной. И это – новый вариант досуга для жителей Заводского района. Вход будет бесплатным для всех. Время работы уточняется, поскольку публичный доступ откроется в середине сентября. А первыми ознакомиться с экспозицией смогли орловские журналисты. И вопросы, конечно, о личном.
 
Олег Карпиков, бизнесмен, основатель галереи: «Зацепила работа или не зацепила, легла на душу или не легла, главное, чтобы подошел и остановился - у меня такой подход».
 
В планах - смена экспозиции раз в два месяца. В запасниках ещё много того, чем основатель галереи хотел бы поделиться с посетителями. Предполагаются и доработки: здесь появятся диваны, лёгкое музыкальное сопровождение, чтобы галерея стала подлинным местом наслаждения искусством.



Ирина Костина
30 июля 2020 года
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