Орловская область. Доходы бюджета - выросли

По итогам первого полугодия 2020 года доходы областного бюджета выросли на 2,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил сегодня на заседании регионального правительства замруководителя департамента финансов Орловской области Дмитрий Шахов, доходы областного бюджета по итогам первого полугодия текущего года поступили в объеме 17,4 млрд рублей с приростом к аналогичному периоду 2019 года на 2,4 млрд рублей, или 16,3 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 8,8 млрд рублей. Целевые средства поступили в объеме 8,6 млрд рублей.

Исполнение расходов областного бюджета за первое полугодие 2020 года составило 19 млрд 38 млн рублей с приростом к аналогичному периоду 2019 года на 2,6 млрд рублей или 16%.

По основным налогам поступления сложились следующим образом: по налогу на доходы физических лиц – 3,1 млрд рублей; по налогу на прибыль – 2,2 млрд рублей; по налогу на имущество организаций – 921 млн рублей; по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 715 млн рублей; по акцизам на алкогольную продукцию – 184,1 млн рублей.

Налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области сложились в сумме 1,4 млрд рублей, в том числе: по акцизам на нефтепродукты – 1,3 млрд рублей; по транспортному налогу – 170,3 млн рублей.

При исполнении областного бюджета в первоочередном порядке финансировались: заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы – 3,5 млрд рублей, с приростом к аналогичному периоду 2019 года на 478,4 млн рублей или на 15,7%; публичные нормативные обязательства и социальные выплаты – 3,2 млрд рублей; страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 1,5 млрд рублей; межбюджетные трансферты муниципальным районам и городским округам (без Дорожного фонда Орловской области) - 5 млрд 30,2 млн рублей (с приростом на 572,3 млн рублей или 12,8%).

Исполнение расходов областного бюджета на социально-культурную сферу за первое полугодие текущего года составило 13,2 млрд рублей или 69,5% от общего объема расходов областного бюджета, с приростом к аналогичному периоду 2019 года на 1,9 млрд рублей или на 17,5%.