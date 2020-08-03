Орловская область. Доходы бюджета - выросли

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Орловская область. Доходы бюджета - вырослиПо итогам первого полугодия 2020 года доходы областного бюджета выросли на 2,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщил сегодня на заседании регионального правительства замруководителя департамента финансов Орловской области Дмитрий Шахов, доходы областного бюджета по итогам первого полугодия текущего года поступили в объеме 17,4 млрд рублей с приростом к аналогичному периоду 2019 года на 2,4 млрд рублей, или 16,3 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 8,8 млрд рублей. Целевые средства поступили в объеме 8,6 млрд рублей.
Исполнение расходов областного бюджета за первое полугодие 2020 года составило 19 млрд 38 млн рублей с приростом к аналогичному периоду 2019 года на 2,6 млрд рублей или 16%.
По основным налогам поступления сложились следующим образом: по налогу на доходы физических лиц – 3,1 млрд рублей; по налогу на прибыль – 2,2 млрд рублей; по налогу на имущество организаций – 921 млн рублей; по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 715 млн рублей; по акцизам на алкогольную продукцию – 184,1 млн рублей.
Налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области сложились в сумме 1,4 млрд рублей, в том числе: по акцизам на нефтепродукты – 1,3 млрд рублей; по транспортному налогу – 170,3 млн рублей.
При исполнении областного бюджета в первоочередном порядке финансировались: заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы – 3,5 млрд рублей, с приростом к аналогичному периоду 2019 года на 478,4 млн рублей или на 15,7%; публичные нормативные обязательства и социальные выплаты – 3,2 млрд рублей; страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 1,5 млрд рублей; межбюджетные трансферты муниципальным районам и городским округам (без Дорожного фонда Орловской области) - 5 млрд 30,2 млн рублей (с приростом на 572,3 млн рублей или 12,8%).
Исполнение расходов областного бюджета на социально-культурную сферу за первое полугодие текущего года составило 13,2 млрд рублей или 69,5% от общего объема расходов областного бюджета, с приростом к аналогичному периоду 2019 года на 1,9 млрд рублей или на 17,5%.
Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на национальную экономику – 3,4 млрд рублей, с приростом к аналогичному периоду 2019 года на 375,9 млн рублей или на 12,2%. Основными направлениям в данном разделе являются поддержка сельского хозяйства – 753,4 млн рублей, а также расходы, осуществляемые из Дорожного фонда Орловской области – 2 млрд 135,7 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области
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Орловское Информбюро
3 августа 2020 года