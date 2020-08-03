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Орловские железнодорожники отметили профессиональный праздник

Торжественное мероприятие прошло и в Орловско-Курском регионе МЖД. Лучшие работники региона были отмечены грамотами губернатора, областного совета и руководства компании ОАО «РЖД».


Многие железнодорожники свой профессиональный праздник встречают на рабочем месте. Чёткое соблюдение графика движения поездов, обеспечение безопасности движения, повышение уровня комфорта пассажирских перевозок, модернизация инфраструктуры – приоритетные направления в работе компании ОАО «РЖД». Особенно актуальная сейчас и эпидемиологическая безопасность, поэтому даже на торжество орловские железнодорожники пришли в средствах индивидуальной защиты.
 
Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Многие мероприятия у нас проводились в онлайн-формате - различные конкурсы, флешмобы, онлайн-концерт - для всего нашего Орловско-Курского региона. Благодаря этой широкомасштабной работе, в которую были вовлечены многие работники, в первую очередь наша молодёжь, был охвачен весь коллектив - те, кто находится на рабочих местах, и наши уважаемые ветераны, которые сегодня дома».
 
Отдельно железнодорожники поблагодарили тех, кто помогает им справляться с пандемией - медиков, которые каждый день проверяют их здоровье, и волонтёров, кто в последние месяцы плотно работает с ветеранами стальной магистрали. Ведь взаимовыручка - главный принцип этого коллектива. Да и сама работа крайне ответственная, а потому посторонних здесь нет. 
 
Юрий Кобзарь, замначальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Несмотря на непростые условия в период пандемии, в период ограничений, коллектив Орловско-Курского региона сделал всё для того, чтобы сохранить и объём перевозок грузовых и создать те безопасные условия для пассажиров, которые сегодня требуются. Все задачи, которые были поставлены компанией - Московской железной дорогой, коллектив Орловско-Курского региона выполнил с честью».
 
Стремительное развитие пассажирских и грузовых перевозок, внедрение цифровых технологий и онлайн-услуг – результат труда сотен тысяч железнодорожников, и всё для того, чтобы железнодорожные перевозки становились более комфортными и безопасными.



Антон Киселёв
3 августа 2020 года
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