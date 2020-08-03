Андрей Клычков сегодня поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Губернатор отметил, что на протяжении долгих лет Орловско-Курский регион МЖД остается одним из ключевых партнеров правительства области.





За прошедшие шесть месяцев этого года объем перевезенных товаров составил 543 тысячи тонн, а налоговые платежи превысили 170 млн рублей. От цифр перешли к приятным сюрпризам - областные награды и поздравления получили лучшие железнодорожники.





Юлия Опанасюк

3 августа 2020 года



