90 лет ВДВ: как отметили юбилей войск орловские десантники

Полосатые майки и голубые береты в этот день надевают не только сами десантники, но и члены их семей.

В Орле праздник начался у памятника участникам локальных войн. Там вспомнили погибших защитников страны.

С 90-летием ВДВ-гвардейцев поздравил один из первых инструкторов центра «Десантник», кавалер ордена мужества Александр Пряжников. И после минуты молчания и возложения цветов к памятнику, «голубые береты» промаршировали до бульвара Победы - к памятнику Александру Рязанцеву. Орловский десантник героически погиб в Чечне 1 марта 2000 года в составе небезызвестной 6-й роты. Прозвучали слова благодарности в адрес его матери, прошла минута молчания в память о самом герое.

Здесь же, на бульваре Победы, десантники своими силами организовали небольшой концерт. Затем стартовал автопробегом до часовни Александра Невского. Там активистам воинского братства вручили юбилейные медали и прошла спортивная часть праздника. В честь 90-летия отжаться 90 раз для покорителей небес - не проблема.

А в Должанском района к юбилейной дате ВДВ на въезде в поселок Долгое установили памятник воинам-десантникам всех поколений. Средства на него специально к 90-летию службы собирали всем десантным братством района.