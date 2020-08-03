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90 лет ВДВ: как отметили юбилей войск орловские десантники

Полосатые майки и голубые береты в этот день надевают не только сами десантники, но и члены их семей.


В Орле праздник начался у памятника участникам локальных войн. Там вспомнили погибших защитников страны.
 
С 90-летием ВДВ-гвардейцев поздравил один из первых инструкторов центра «Десантник», кавалер ордена мужества Александр Пряжников. И после минуты молчания и возложения цветов к памятнику, «голубые береты» промаршировали до бульвара Победы - к памятнику Александру Рязанцеву. Орловский десантник героически погиб в Чечне 1 марта 2000 года в составе небезызвестной 6-й роты. Прозвучали слова благодарности в адрес его матери, прошла минута молчания в память о самом герое. 
 
Здесь же, на бульваре Победы, десантники своими силами организовали небольшой концерт. Затем стартовал автопробегом до часовни Александра Невского. Там активистам воинского братства вручили юбилейные медали и прошла спортивная часть праздника. В честь 90-летия отжаться 90 раз для покорителей небес - не проблема. 
 
А в Должанском района к юбилейной дате ВДВ на въезде в поселок Долгое установили памятник воинам-десантникам всех поколений. Средства на него специально к 90-летию службы собирали всем десантным братством района.



Татьяна Тимохина
3 августа 2020 года
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