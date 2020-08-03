Ряды орловских следователей пополнили выпускники Московской академии Следственного комитета РФ Сегодня в региональном управлении СК РФ прошло торжественное собрание.





Ряды орловских следователей пополнили выпускники Московской академии СК РФ Андрей Талдыкин и Никита Гречихин. С вступлением в профессию молодых следователей поздравил руководитель регионального следственного управления генерал-майора юстиции Анатолий Щуров. Также прозвучало видео-поздравление председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Новым следователям вручили лейтенантские погоны и служебные удостоверения и пожелали свято беречь и приумножать лучшие традиции следственных органов, быть надежными защитниками законности и правопорядка, успешно исполнять профессиональный долг. В свою очередь Андрей Талдыкин и Никита Гречихин приняли присягу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



