Сегодня в Орле возобновилось движение по мосту Дружбы Капитальный ремонт переправы длился два года. Стоимость работ - больше 275 миллионов рублей. Радостный для автомобилистов города момент пришли разделить несколько сотен жителей областного центра.





Орловцы ждали этого подарка два года. Так вышло, что он пришёлся ко Дню города. Движение по мосту Дружбы - открыто. Для этого пришлось почти год простоять в пробках, сменить подрядчика и заплатить около 300 миллионов рублей. Строители заменили все балки - их в переправе полсотни. Послойно уплотнили опору на правом берегу и смонтировали для неё упор. Заменили освещение, ограждения, и, благодаря новым монолитным переходным плитам, расширили мост на три метра. Но объект ещё не сдан. Как отметил директор подрядной организации Владимир Полежаев, «предстоят мелочи, связанные с благоустройством». В общем и целом объект стопроцентно готов. Владимир Полежаев, директор подрядной организации: «Объект был интересный, технически сложный. Но это наоборот радует - решение нетривиальных технических задач». Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «По плану в декабре 2020 года мост должен сдаваться, они сдали раньше срока - это здорово. Есть определённые недочёты. Я убеждён, что в течение 8-годового срока гарантии они потихонечку будут устранять - для того чтобы не было неудобств, особенно пешеходам». Эти будущие неудобства пешеходы уже активно обсуждают в социальных сетях. Люди уверены, что зимой и осенью они не смогут пользоваться мостом, потому что вся грязь с проезжей части будет оказываться на пешеходной. Выход из ситуации губернатор, подрядчик и жители областного центра искали на месте. Долгожданным открытие моста сделал первый подрядчик, работающий на объекте. Он приступил ещё в 2018 году. Согласно контракту сдать объект строители должны были ещё в конце прошлого года. Но эти договорённости волевым решениям властей были расторгнуты. Подрядчику выставили штраф. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Подрядчик изображал деятельность на этом мосту - по-другому не могу сказать. Но, благодаря ручному управлению, благодаря тому, что городские власти активно включились в эту работу, нам удалось завершить долгожданный мост». На очереди - Красный мост. Как отметил глава региона, его реконструкция должна начаться уже в этом году. Конкурсная комиссия приняла первую заявку от потенциального подрядчика предстоящих работ. Торги ещё не завершены.





Антон Киселёв

3 августа 2020 года



