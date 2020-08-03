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В Орле дали старт строительству крытого футбольного манежа

Новый спортобъект появится на территории центрального стадиона.


Стоимость проекта - около полумиллиарда рублей. Финансирование будет вестись в рамках нацпроекта «Демография». Завершить возведение объекта планируется к 2023 году. 
 
Площадь манежа почти 7000 квадратных метров, размеры поля 72 на 54 метра. Стоимость проекта - около полумиллиарда рублей. Финансирование будет вестись в рамках нацпроекта «Демография». Завершить возведение объекта планируется к 2023 году. 
 
Сегодня в торжественной обстановке в основание манежа была заложена капсула с посланием потомкам. В церемонии приняли участие экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин и губернатор Орловской области Андрей Клычков.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы заложили основу – капсулу - в основание крытого футбольного манежа. Это первый в регионе подобного рода объект. Огромный всепогодный, всесезонный объект, который позволит заниматься нашим юным спортсменам, профессиональным спортсменам уже на профессиональном уровне».



Анастасия Дорохова
3 августа 2020 года
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