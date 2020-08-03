В Орле дали старт строительству крытого футбольного манежа

Новый спортобъект появится на территории центрального стадиона.

Стоимость проекта - около полумиллиарда рублей. Финансирование будет вестись в рамках нацпроекта «Демография». Завершить возведение объекта планируется к 2023 году.

Площадь манежа почти 7000 квадратных метров, размеры поля 72 на 54 метра. Стоимость проекта - около полумиллиарда рублей. Финансирование будет вестись в рамках нацпроекта «Демография». Завершить возведение объекта планируется к 2023 году.

Сегодня в торжественной обстановке в основание манежа была заложена капсула с посланием потомкам. В церемонии приняли участие экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин и губернатор Орловской области Андрей Клычков.