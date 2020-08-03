Сегодня в Орле завершилось Первенство области по велоспорту на шоссе Спортсмены разыграли награды в гонке с групповым стартом.





В турнире приняло участие 50 человек. Победителей определяли как среди мужчин, так и среди женщин. Денис Меньшов, президент Орловской региональной федерации велоспорта: «В Европе сезон уже стартовал и сейчас произошел рестарт, а у нас вообще первый старт. Это Первенство области. Из-за сложной ситуации мы не знаем, сможем ли мы еще провести какие-то старты или нет. Потому решили провести и открытие сезона и в то же время - Первенство области».





Анастасия Дорохова

3 августа 2020 года



