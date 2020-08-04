В Орловской области задержан замглавы администрации Троснянского района

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В Орловской области задержан замглавы администрации Троснянского районаОн обвиняется в превышении должностных полномочий.
СК РФ по Орловской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения должностными лицами администрации Троснянского района жилищных прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сегодня задержан замглавы администрации Троснянского района по социальным вопросам, начальник отдела организационно-правовой работы и делопроизводства Александр Фроловичев. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, Фроловичев в ноябре 2017 года подписал от своего имени и выдал ООО «Гранит» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – жилого дома, не отвечающего требованиям санитарных, технических норм. Впоследствии 8 квартир ненадлежащего качества, расположенных в данном доме, были предоставлены гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании в отношении Фроловичева меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, по данному уголовному делу в качестве подозреваемой допрошена заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник отдела экономики администрации Троснянского района.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления, сообщает сайт
СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро
3 августа 2020 года