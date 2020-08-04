В Орловской области задержан замглавы администрации Троснянского района

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

СК РФ по Орловской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения должностными лицами администрации Троснянского района жилищных прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сегодня задержан замглавы администрации Троснянского района по социальным вопросам, начальник отдела организационно-правовой работы и делопроизводства Александр Фроловичев. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Фроловичев в ноябре 2017 года подписал от своего имени и выдал ООО «Гранит» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – жилого дома, не отвечающего требованиям санитарных, технических норм. Впоследствии 8 квартир ненадлежащего качества, расположенных в данном доме, были предоставлены гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании в отношении Фроловичева меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по данному уголовному делу в качестве подозреваемой допрошена заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник отдела экономики администрации Троснянского района.