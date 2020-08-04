Юным орловским художникам предлагают нарисовать портрет фронтовой собаки Всероссийский конкурс детских рисунков «Портрет фронтовой собаки» проводят столичный Музей Победы и Российское военно-историческое общество (РВИО).





Участники творческого состязания могут посвятить свою работу реальному четвероногому бойцу и отобразить моменты из его фронтовой биографии или создать собирательный образ отважного животного. Рисунок можно дополнить небольшим рассказом о персонаже.

Творческое состязание проходит в двух возрастных группах – среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Подробности участия в конкурсе – на Творческое состязание проходит в двух возрастных группах – среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Подробности участия в конкурсе – на сайте городской администрации.





Орловское Информбюро

4 августа 2020 года



