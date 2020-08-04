В Орле в День города изменится схема движения транспорта

Движение будет ограничено в центре города.

В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и 454-й годовщины основания города Орла, будут введены следующие изменения в организацию транспортного движения:

- 5 августа с 00:00 до 10:00 будут запрещены движение и парковка транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками) на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской);

- 5 августа с 00:00 до 12:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-й Курской), ул. Московской (от Красного моста до ул. Революции), пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина);

- 5 августа с 9:30 до 11:00 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Карачевской (от ул. 1-й Посадской до ул. Гостиной), ул. Гостиной (от ул. Карачевской до Гагарина), ул. Комсомольской (от ул. 1-й Посадской до Красного моста), ул. Московской (от Красного моста до пересечения с ул. Революции), ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильского), пл. Мира (от ул. Московской до ул. Пушкина).