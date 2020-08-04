В Орле ограничено движение транспорта по улице Раздольной Ограничения введены на участке от Болховского шоссе до ул. Толстого.





С 1 августа по 30 октября 2020 года ограничено движение транспортных средств по ул. Раздольной (на участке от Болховского шоссе до ул. Толстого) в связи с проведением ремонта деформационных швов на мосту через реку Ока, сообщили в УГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

4 августа 2020 года



