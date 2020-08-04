Андрей Клычков анонсировал масштабные проверки орловских предприятий Об этом губернатор Орловской области сообщил во время прямого эфира в соцсетях.





Как отметил глава Орловщины, в регионе наблюдается определённая стабилизация ситуации с коронавирусом. Но при этом рано говорить о возможности снятия ограничительных мероприятий. Андрей Клычков: «Я абсолютно убежден, что ноля никогда не будет. К сожалению, коронавирус не исчезнет одномоментно. Поэтому когда мы говорим о продлении режима повышенной готовности – это для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию. У нас на отдельных предприятиях решили, что всё уже победили. Это слишком необоснованное решение. Поэтому я сегодня дал поручение усилить контроль за проведением противоэпидемиологических мероприятий на всех предприятиях, начиная от общепита и заканчивая промышленными».





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



