Работы на Васильевской и 1-й Посадской в Орле могут завершить досрочно Об этом сообщил Андрей Клычков во время традиционного эфира в соцсетях.







Сейчас в Орле ограничено движение на улице 1-й Посадской в створе Тургеневского моста. Перекрыта и улица Васильевская. Там идут работы на газопроводе . Сроки выполнения прокомментировал глава региона. Андрей Клычков: «По газу на Васильевской и Посадской - окончание работ было запланировано на сентябрь. Сроки сократили на месяц. И я дал поручение ускорять темп. 7 августа у нас срок завершения работ. Сегодня опрессовка прошла нормально. И я надеюсь, что 7 августа мы запустим движение в полном объеме».





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



