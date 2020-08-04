Красный мост в Орле начнут ремонтировать без перекрытия движения Об этом в прямом эфире в соцсетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Сегодня в Орле после ремонта открылся мост Дружбы . Капитальный ремонт переправы длился два года. Следующий на очереди – Красный мост. Андрей Клычков: «По Красному мосту – по нашим планам в этом году должен быть заключен контракт. Тогда же начнутся работы по выносу коммуникаций без перекрытия. После этого будем переходить ко всему остальному».





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



