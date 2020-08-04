В Орле на День города массово раздадут маски и перчатки Об этом сообщил Андрей Клычков во время традиционного эфира в соцсетях.





5 августа в Орле отметят 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Обычно в этот день проходят торжественные мероприятия, посвященные погибшим и ныне живущим защитникам города. Проводятся митинги, возложения цветов, чествования ветеранов, концерты. Глава региона рассказал о форме проведения мероприятий в этом году.

Андрей Клычков: «Мы, к сожалению, не можем проводить массовые мероприятия. Будет возложение у танка, а вечером, в 22 часа будет салют. Организаторами было обещано, что высота выстрелов будет больше ста метров. Для желающих посмотреть салют на площади Ленина мы подготовили 9000 масок и несколько тысяч перчаток. Их будут раздавать волонтеры на набережной и на площади».





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



