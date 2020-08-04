Андрей Клычков: «Нам есть над чем работать» Губернатор Орловской области прокомментировал итоги ЕГЭ в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков: «У нас сегодня отдельные радость и гордость за наших учителей. В этом году 110 наших школьников получили стобалльные результаты по ЕГЭ. В прошлом году их было всего 53. Большая благодарность за это и нашим учителям, и нашим ученикам. Я очень рад таким результатам. Большой прирост дали химия и русский язык, но нам еще есть над чем работать».





Артемий Лукьянчиков

3 августа 2020 года



