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Посветил фонариком: орловец лишился телефона, помогая незнакомцу

В настоящее время похищенное имущество изъято, ведется предварительное расследование.


В июне в полицию обратился орловец, который рассказал, что в вечернее время на остановке общественного транспорта в Заводском районе Орла к нему подошел неизвестный молодой человек и сообщил, что неподалеку потерял сотовый телефон, и попросил помочь в поисках, а именно осветить местность фонариком. После того, как заявитель достал свой телефон и включил на нем фонарик, злоумышленник вырвал его из рук, после чего скрылся в неизвестном направлении. Со слов потерпевшего сумма ущерба составила три тысячи рублей.
 
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж»
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 17-летнего орловца, подозреваемого в совершении преступления. Полицейские выяснили, что похищенное имущество злоумышленник продал своему знакомому. В настоящее время краденое изъято.
 
Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется предварительное расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
4 августа 2020 года
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