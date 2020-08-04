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Два человека пострадали в ДТП под Колпной

Один пострадавший скончался в больнице.


ДТП произошло 3 августа примерно в 10:30 на автодороге Колпна – Теменское.
 
53-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124, допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части при удовлетворительном состоянии обочины. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и впоследствии скончался в Колпнянской ЦРБ. Позднее в больницу за медицинской помощью обратился 16-летний пассажир автомобиля.
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили телесные повреждения, 1 человек погиб.



Орловское Информбюро
4 августа 2020 года
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