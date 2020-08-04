В Орловской области – 35 новых случаев COVID-19 Всего в регионе с начала наблюдений зарегистрировано 5776 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 4 августа, в Орловской области зарегистрировано 5776 заболевших.



Новых случаев – 35. Активно болеют в данный момент 1258 человек. Выздоровело - 4425. Умерло - 93.







Орловское Информбюро

4 августа 2020 года



