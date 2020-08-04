В Верховском районе выгорело 4 гектара сухой травы

Пожар был выявлен с помощью системы космического мониторинга.

Накануне орловским спасателям поступила информация о термоточке в Верховском районе в деревне Кручь.



Выехавшие на место пожарные ПЧ-16 обнаружили горение стерни на 4 га. Загорание было оперативно ликвидировано. Инспектор государственного пожарного надзора Верховского района проводит административное расследование.



С начала 2020 года на территории области зарегистрировано 219 термических точек (АППГ– 167), подтвердилась 151 термическая точка (АППГ – 97), площадь горения составляла от нескольких десятков квадратных метров до нескольких гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

С 13 июля на территории Орловской области установлен особый противопожарный режим.



Спасатели напоминают, что за сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа: на граждан - от 2000 руб. до 3000 руб., на должностных лиц - от 6000 руб. до 15000 руб., на юридических лиц от 150000 руб. до 200000 руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2000 до 4000 руб., от 15000 до 30000 руб. и от 200000 до 400000 руб.