В Орле при столкновении автомобилей пострадал младенец

ДТП произошло 3 августа в 11:20.

26-летняя женщина-водитель, управляя «Киа Церато», следовала по ул. Революции и на нерегулируемом перекрестке ул. Советская - ул. Революции произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген», который следовал по ул. Советской. В результате ДТП годовалая девочка – пассажир «Киа» получила телесные повреждения. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении в автокресле. Бригадой скорой медицинской помощи малышка была доставлена в Детскую областную клиническую больницу. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили телесные повреждения, 1 человек погиб.