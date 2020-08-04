Четыре человека оказались в больнице после ДТП в Ливнах

Авария произошла 3 августа в 17:55 на улице Фрунзе.

Водитель, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», выехал на полосу встречного движения, не уступил дорогу автомобилю «Опель Мокка», который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Опель получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую. Пассажир «Хонды» также был доставлен в больницу, после оказания помощи отпущен.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили телесные повреждения, 1 человек погиб.