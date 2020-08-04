В Орле на улице Лескова сбили пожилую женщину

ДТП случилось 3 августа в 18:35.

Водитель на «Хёндэ Туксон» следовал по ул. Полесской и на регулируемом перекрестке, при повороте налево на ул. Лескова в районе д.10 произошел наезд на 70-летнюю женщину,которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в ООКБ.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили телесные повреждения, 1 человек погиб.