В Орловской области снизился показатель заболеваемости внебольничными пневмониями

Пневмонии у заболевших коронавирусной инфекцией регистрируются у чаще всего у пациентов 50-64 лет.

Как сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев , с 27 июля по 2 августа на территории региона зарегистрировано 145 случаев внебольничной пневмонии. Показатель составил 19,61 на 100 тыс. населения области, что на 13,7% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели (168 случаев, показатель 22,72 на 100 тыс. населения).

За минувшую неделю в Орловской области зарегистрировано 45 случаев внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019 (за предыдущую неделю 26 случаев).

В структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний граждан в возрасте 30-49 лет составляет 20,8%, граждан 50-64 года составляет 40,4%, граждан в возрасте 65 лет и старше – 34,7%.