В Орловской области снизился показатель заболеваемости внебольничными пневмониями

|
|
В Орловской области снизился показатель заболеваемости внебольничными пневмониямиПневмонии у заболевших коронавирусной инфекцией регистрируются у чаще всего у пациентов 50-64 лет.
За минувшую неделю в Орловской области зарегистрировано 45 случаев внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019 (за предыдущую неделю 26 случаев).
В структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний граждан в возрасте 30-49 лет составляет 20,8%, граждан 50-64 года составляет 40,4%, граждан в возрасте 65 лет и старше – 34,7%.
Орловское Информбюро
4 августа 2020 года