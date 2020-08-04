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В Орловской области снизился показатель заболеваемости внебольничными пневмониями

Пневмонии у заболевших коронавирусной инфекцией регистрируются у чаще всего у пациентов 50-64 лет.


Как сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев, с 27 июля по 2 августа на территории региона зарегистрировано 145 случаев внебольничной пневмонии. Показатель составил 19,61 на 100 тыс. населения области, что на 13,7% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели (168 случаев, показатель 22,72 на 100 тыс. населения).
 
За минувшую неделю в Орловской области зарегистрировано 45 случаев внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019 (за предыдущую неделю 26 случаев).
 
В структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний граждан в возрасте 30-49 лет составляет 20,8%, граждан 50-64 года составляет 40,4%, граждан в возрасте 65 лет и старше – 34,7%.



Орловское Информбюро
4 августа 2020 года
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