В Орле снова не нашли подрядчика на выполнение ремонта Красного моста

Как сообщает пресс-служба городской администрации
, начальная сумма контракта была заявлена в размере около 1,5 млрд рублей, сроком завершения работ значился ноябрь 2022 года. Единственным соискателем на заключение контракта заявилась московская организация. Основанием для принятия решения о её несоответствии стала недостоверная информация в поданной на конкурс документации.
Предполагается, что работы по ремонту Красного моста начнутся уже в этом году
. Но уже третья попытка
найти подрядчика оказывается неудачной. Дважды торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Ограниченный рынок возможных участников конкурса обусловлен статусом «реконструкция».