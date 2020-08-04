Три автомобиля столкнулись сегодня утром в Орле ДТП произошло на Кромском шоссе.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о ДТП поступило в 8:16. На месте ДТП работали пожарные 5 ПСЧ. Произошло столкновение трех автотранспортных средств. В результате ДТП есть пострадавший.





Орловское Информбюро

4 августа 2020 года



