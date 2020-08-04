Орловцам станет проще платить за воду «Орелводоканал» запустил на сайте Личный кабинет потребителя.





После регистрации пользователи смогут получить доступ к информации по лицевому счету: начислению за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения, произведенной оплате, а также произвести оплату потребленных услуг.





Артемий Лукьянчиков

4 августа 2020 года



