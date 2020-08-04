В Орле часто воруют мобильные телефоны

Полицейские раскрыли еще одну кражу гаджета.

В отделение полиции Северного района Орла обратился местный житель и сообщил о пропаже его мобильного телефона. Также он пояснил, что в ходе распития спиртных напитков в компании новой знакомой уснул, а когда проснулся, не обнаружил свое имущество.



По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемой в противоправном деянии. Ею оказалась 53-летняя жительница областного центра. Воспользовавшись ситуацией, гражданка забрала гаджет, принадлежащий ее новому знакомому, и ушла. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, составила более 10 тысяч рублей. Полицейские изъяли похищенный мобильный телефон.



Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.