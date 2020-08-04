Геннадий Зюганов прибыл в Орловскую область с рабочим визитом Лидера КПРФ встретили на границе Тульской и Орловской области.





Геннадий Андреевич посетил музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», а также принял участие в открытии после реновации памятника танкистам-первогвардейцам в селе Первый Воин.





Орловское Информбюро

4 августа 2020 года



