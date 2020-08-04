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Меньше всего заболевших COVID-19 - в Корсаковском и Краснозоренском районах

Карта распространения COVID-19 в Орловской области.


По информации федерального оперативного штаба по состоянию на 4 августа, на сегодня в регионе выявлено 35 новых случаев заболевания. Всего зарегистрированы 5776 случаев заболевания коронавирусом.
 
Общее число больных в Орловской области составляет 1258 человек, выздоровели 4425 человек. 93 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2785 жителей Орла.
  • 676 – в Орловском районе,
  • 589 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
  • 185 – в Ливнах,
  • 148 – в Болховском районе,
  • 125 – в Новодеревеньковском районе,
  • 124 – в Дмитровском районе,
  • 121 – в Урицком районе,
  • 92 – в Хотынецком районе,
  • 88 − в Ливенском районе,
  • 80 – в Новосильском районе,
  • 77 – в Свердловском районе,
  • 76 – в Кромском районе,
  • 72 – в Верховском районе,
  • 64 − в Покровском районе,
  • 62 – в Шаблыкинском районе,
  • 60 – в Малоархангельском районе,
  • 58 – в Знаменском районе,
  • 55 – в Глазуновском районе,
  • 49 − в Должанском районе,
  • 46 – в Залегощенском районе,
  • 39 – в Колпнянском районе,
  • 37 – в Троснянском районе,
  • 26 – в Сосковском районе,
  • по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.

 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
4 августа 2020 года
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