Меньше всего заболевших COVID-19 - в Корсаковском и Краснозоренском районах

|
|
Меньше всего заболевших COVID-19 - в Корсаковском и Краснозоренском районахКарта распространения COVID-19 в Орловской области.
По информации федерального оперативного штаба по состоянию на 4 августа, на сегодня в регионе выявлено 35 новых случаев заболевания
. Всего зарегистрированы 5776 случаев заболевания коронавирусом.
Общее число больных в Орловской области составляет 1258 человек, выздоровели 4425 человек. 93 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2785 жителей Орла.
- 676 – в Орловском районе,
- 589 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 185 – в Ливнах,
- 148 – в Болховском районе,
- 125 – в Новодеревеньковском районе,
- 124 – в Дмитровском районе,
- 121 – в Урицком районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- 88 − в Ливенском районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 77 – в Свердловском районе,
- 76 – в Кромском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 64 − в Покровском районе,
- 62 – в Шаблыкинском районе,
- 60 – в Малоархангельском районе,
- 58 – в Знаменском районе,
- 55 – в Глазуновском районе,
- 49 − в Должанском районе,
- 46 – в Залегощенском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
4 августа 2020 года