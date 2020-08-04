Меньше всего заболевших COVID-19 - в Корсаковском и Краснозоренском районах Карта распространения COVID-19 в Орловской области.





По информации федерального оперативного штаба по состоянию на 4 августа, на сегодня в регионе выявлено 35 новых случаев заболевания . Всего зарегистрированы 5776 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составляет 1258 человек, выздоровели 4425 человек. 93 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2785 жителей Орла. 676 – в Орловском районе,

589 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

185 – в Ливнах,

148 – в Болховском районе,

125 – в Новодеревеньковском районе,

124 – в Дмитровском районе,

121 – в Урицком районе,

92 – в Хотынецком районе,

88 − в Ливенском районе,

80 – в Новосильском районе,

77 – в Свердловском районе,

76 – в Кромском районе,

72 – в Верховском районе,

64 − в Покровском районе,

62 – в Шаблыкинском районе,

60 – в Малоархангельском районе,

58 – в Знаменском районе,

55 – в Глазуновском районе,

49 − в Должанском районе,

46 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

4 августа 2020 года



