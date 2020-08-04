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В Орловской области на трассе М-2 «Крым» произошло столкновение трех автомобилей

Авария произошла 3 августа в 18:30.


Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Террано», следовал по автодороге М-2 Крым со стороны Белгорода, и в районе 375 км произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», который следовал впереди попутно, с последующим столкновением «Фольксвагена» с автомобилем «Рено Манагар», следовавшим во встречном направлении.
 
В результате ДТП пассажир «Фольксвагена» получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ.

 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили телесные повреждения, 1 человек погиб.
Фото УГИБДД УМВД России и ГУ МЧС по Орловской области



Орловское Информбюро
4 августа 2020 года
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