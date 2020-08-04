В Орле приводят в порядок въездные знаки Об этом руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин сообщил в своих сетевых аккаунтах.





Денис Блохин: «Друзья! Въездные знаки в областной центр это прежде всего его визитная карточка, отношение к гостям. Наряду с приведением в соответствие основных дорог и магистральных взъездов, сегодня, по поручению губернатора Орловской области А.Е. Клычкова, совместно с коллегами из администрации города Орла и МРСК -Центра Орелэнерго мы приводим в порядок 5 въездных знаков ОРЁЛ. Планируем завершить работы в короткие сроки».





Артемий Лукьянчиков

4 августа 2020 года



