Ремонт газопровода в Орле завершат с опережением Об этом сообщил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин в своих сетевых аккаунтах.





Денис Блохин: «Друзья! Работы на ул. Васильевская, связанные с перекладкой газовой магистрали близки к завершению. Совместно с коллегами из Газпрома и администрации города Орла мы смогли найти решения, позволяющие завершить работы на месяц быстрее намеченных сроков. Делаем все возможное чтобы к Дню города открыть движение по дублеру основной транспортной артерии города Орла». Ранее досрочное завершение работ на улице Васильевской анонсировал глава региона Андрей Клычков.





Артемий Лукьянчиков

4 августа 2020 года



