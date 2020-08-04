В сквере им. Гуртьева состоялся торжественный митинг, посвящённый 77-й годовщине освобождения Орла от фашистских захватчиков Присутствовавшие почтили память героев, которые погибли при освобождении Орловщины. Одним из них был и Леонтий Николаевич Гуртьев, в чью честь назван сквер.





Участники митинга возложили цветы к подножию памятника Гуртьеву и почтили память воинов-освободителей Орловщины минутой молчания. Там же прошел небольшой концерт, подготовленный артистами муниципального ансамбля «Славица», сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

4 августа 2020 года



