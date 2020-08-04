Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 35 за сутки. В Орловской области будет усилен контроль в магазинах и транспорте за соблюдением санитарных требований.



- Сегодня орловцы несли цветы к подножию памятника генералу Леонтию Гуртьеву. Он погиб, освобождая Орел. Ему, и всем героям, подарившим нам мирное небо - низкий поклон.



- По всей стране начались отборочные туры чемпионата профмастерства «Ворлд Скиллс».



- В Орле начали строить новый крытый футбольный манеж. На него потратят около полумиллиарда рублей.



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Вести-Орёл

4 августа 2020 года



