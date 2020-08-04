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Студент Орловского техникума технологии и предпринимательства принял участие в отборочных соревнованиях для участия в финале Worldskills Russia

В компетенции «Поварское дело» Орловщину представил победитель регионального этапа Талгат Дадабаев.


С начала августа отборочные соревнования на право попасть в национальную сборную стартовали по всей России. В нашей области начали с поварского дела. В этом году в конкурсе есть много ограничений. Регламент проведения соревнований Worldskills по поварскому делу очень жесткий. Ни болельщиков, ни журналистов на площадку не пустили. За процессом следят пять видеокамер. Они передают происходящее в Центр Worldskills в Чебоксары - там группа экспертов оценивает работу участников. На самой площадке только участник, эксперт и волонтер-помощник. Отвлекать участников, как и снимать готовые блюда, строго запрещено.

Победитель регионального профессионального чемпионата Worldskills-2020 Талгат Дадабаев за 4,5 часа должен был приготовить по три порции трех разных блюд.

Наталья Турыбрина, региональный эксперт по поварскому делу в Орловской области: «Мы знали заранее три блюда. Это вегетарианская закуска - паста, горячее блюдо из птицы и консоме». 

Кроме этого надо было выполнить задание из секретного модуля. Его узнали только за день до соревнований. Им оказалось приготовление яйца по-шотландски - это куриное яйцо, покрытое фаршем в панировке и обжаренное во фритюре. Блюдо не простое. После всех манипуляций желток должен остаться жидким.

Из-за невозможности попробовать еду, дегустационной оценки в этом году нет. Но технику, аккуратность, скорость работы и подачу блюд будут оценивать по всей строгости.

Результаты конкурса огласят лишь после завершения соревнований по всем профессиям во всех регионах. Орловская область принимает участие в пяти компетенциях.

Наталья Автющенко, руководитель регионального координационного центра Союза (Worldskills Russia): «В дальнейшем, 7 и 8 августа будут компетенции «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Технология моды» и «Медицинский социальный уход». То есть, пять компетенций, пять площадок. Три образовательных организации среднего профессионального образования вступят в борьбу в рамках отборочных чемпионатов «Молодые профессионалы», и мы очень надеемся, что они получат доступ к финалу».

Финал национального чемпионата пройдет в сентябре.


Татьяна Тимохина
4 августа 2020 года
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